Vor einem Monat feierte Baden den Spatenstich für das neue Sekundarstufenzentrum Burghalde. In der Einwohnerratssitzung vom Dienstag wurde nun Kritik laut, dass das teure neue Schulhaus schon zwei Jahre nach seiner Fertigstellung zu wenig Platz haben wird. Selena Rhinisperger (SP) sagte: «Die aufgrund von Kostendruck beschlossene Verkleinerung von 54 auf 51 Abteilungsräume im Schulhaus Burghalde führt dazu, dass – sage und schreibe – zwei Jahre nach Inbetriebnahme dieses 100-Millionen-Projekts das Schulhaus schon fast wieder zu klein ist.»

Die Schülerzahlen in Baden sollen laut dem vorgelegten Schulraumplanungsbericht sehr stark ansteigen – in der Innenstadt um das Dreifache bis ins Jahr 2033. Der Einwohnerrat genehmigte den Bericht am Dienstag, trotz Vorbehalten. Man könne zwar erneute Investitionen in den Schulraum noch ein paar Jahre hinauszögern, wenn man zum Beispiel die Klassengrössen erhöhe oder die Stundenpläne verdichte. Eine Schule, die flexibel auf sich wandelnde Anforderungen reagiere und die Qualität der Bildung gewährleisten kann, sei für sie aber etwas anderes, so Rhinisperger.

Optimierungswille der Schule

Einwohnerrätin und Schulpflegerin Esther Frischknecht (FDP) sagte: «Es macht uns stutzig, dass die Burghalde bereits im Schuljahr 2023/24 zu wenig Schulraum haben wird. Wir haben dort also genau für zwei Jahre genügend Schulraum.» Und die gleiche Problematik gebe es in der Pfaffechappe. Das Schulhaus Pfaffechappe soll bis im Sommer 2023 fertig saniert sein und Platz für 24 Primarschulklassen bieten. Bereits ein Jahr später braucht es aber Platz für 25 Klassen. Positiv stimme die FDP aber der Optimierungswille der Schule Baden, die mit betrieblichen Lösungen ermögliche, dass es in der Stadt trotzdem genügend Schulraum bis 2029 geben werde.