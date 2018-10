Seit geraumer Zeit machen Krematorien in Zürich und Solothurn mit einer umstrittenen Praxis von sich reden, indem sie Edelmetalle aus Goldzähnen oder Schmuck aus der Asche filtern und für grosse Gewinne an Recyclingfirmen verkaufen. Auch das Badener Krematorium Liebenfels nimmt – wie andere Schweizer Krematorien – grössere Implantate heraus und verwertet sie wieder, wie die «Schweiz am Wochenende» letzte Woche berichtete.

Dabei steht noch immer die Frage im Raum, wer die rechtmässigen Eigentümer der Überreste eines Verstorbenen sind und ob Krematorien ohne Einwilligung der Angehörigen überhaupt berechtigt sind, Edelmetalle und Implantate weiterzuverkaufen. Der Badener Werkhofleiter Thomas Stirneman vertrat die Ansicht, dass nichtsterbliche Überreste grundsätzlich herrenlos seien, die Rechtslage aber nicht ganz eineindeutig sei. Marcel Moser, Erbrechtsexperte in Baden, sagte, den Erben gehörten zwar sämtliche Überreste. Bei Implantaten wie Goldkronen und Prothesen müssten die Angehörigen ihre Ansprüche an diesen Dingen aber aktiv anmelden. Einen Präzedenzfall habe es bisher nicht gegeben, ein solcher sei aber absehbar, sagte Moser.