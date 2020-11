Krach mit dem Vermieter: Das «Kafi Zwoi» im Bäderquartier schliesst für immer

Eine Schlichtungsverhandlung Ende Dezember soll die Sache klären.

Anderer Standort «nicht realistisch»

Das Café hat bereits einiges überstanden: Seit 2018 macht die Baustelle am neuen Thermalbad den Gastronomen am Limmatknie das Leben schwer, im Frühling kam für mehrere Monate auch noch die Baustelle an der Bäderstrasse direkt vor der Haustüre des «Kafi Zwoi» hinzu, und seit März hält die Coronapandemie die Schweiz in Atem.

Nun geben Denise Waglechner und René Marti auf der Webseite und auf Facebook bekannt: «Liebe Gäste, leider mussten wir uns dazu entschliessen, das Kafi Zwoi vorläufig Geschichte werden zu lassen, da eine Wiedereröffnung an einem anderen Standort finanziell nicht realistisch ist.» Der Abverkauf sämtlicher mobiler Waren finde am 14. und 15. Dezember jeweils von 17 bis 20 Uhr statt. «Am 27. Dezember ab 15 Uhr gibt es eine letzte Ustrinkete draussen vor dem Kafi Zwoi», schreiben die beiden. «Die Enttäuschung ist gross», sagt René Marti. «Wir haben viel Herzblut in das Café investiert.»