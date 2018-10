Stephanie Haensler ist als Komponistin noch jung – und doch schon sehr etabliert: 2012 gewinnt sie den ersten Zuger Kompositionspreis und nur ein Jahr später den ersten Preis beim Kompositionswettbewerb der Zürcher Hochschule der Künste. 2016 wird sie Preisträgerin des Kompositionswettbewerbs des Lucerne Festival in Zusammen- arbeit mit dem Schweizer Tonkünstlerverein.

Noch im gleichen Jahr gelingt ihr an der Münchner Biennale der internationale Durchbruch: Von der wichtigen Plattform für neues Musiktheater erhält Haensler den Auftrag für ein szenisches Werk, das sich in moderner Form mit dem Thema Erinnerung, auch an vergangene Musik, auseinandersetzt. Nach der Uraufführung schreiben Münchner Medien: «Diese Musik steckt voller Vitalität und inspirierender Reibungen.»