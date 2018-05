Die Badener Kommissionen sollen künftig keine Medienmitteilungen mehr verschicken dürfen: So sieht es das neue Geschäftsreglement des Einwohnerrates vor, über das in eben diesem Rat Ende Monat abgestimmt wird. «Medienmitteilungen namens und im Auftrag der Kommissionen sind untersagt», heisst es wörtlich. Das bedeutet nichts anderes, als dass sich die Kommissionen nicht mehr in die öffentliche politische Debatte einschalten dürfen. Die Haltung der Kommissionen würde erst während der Sitzungen des Einwohnerrats öffentlich bekannt.

Die Frage der Vertraulichkeit

Erarbeitet wurde das neue Reglement vom Büro des Einwohnerrates, zusammen mit den Badener Fraktionspräsidenten. Ihre offizielle Begründung für das Medienmitteilungsverbot: «Es gehört zu den Kernaufgaben der Kommissionen, die Ratsgeschäfte vorzuberaten, was voraussetzt, dass die Kommissionen die Geschäfte sachbezogen und im Detail prüfen.» Dies sei in einem vertraulichen Rahmen besser möglich, als wenn die Vorberatung unter Beobachtung der Öffentlichkeit stattfände. Die Fraktionen hingegen dürfen «zwecks Meinungsbildung» vorzeitig über die Entscheide, die Stimmenverhältnisse und die Pro- und Kontra-Argumente der Kommissionen informiert werden – von Mitgliedern ihrer Partei, die der Kommission angehören. Der Stadtrat, die Fraktionspräsidenten sowie die leitenden Angestellten der Stadtverwaltung erhalten gar die Kommissionsprotokolle, ebenfalls unter Hinweis auf Vertraulichkeit.