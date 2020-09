Kommt es im Oberrohrdorfer Gemeinderat erstmals zu einer Frauenmehrheit?

Kampfwahlen am Rohrdorferberg: Gleich drei Kandidierende wohlen den frei werdenden Sitz von Gemeindeammann Kurt Scherer erobern. Am 27. September stellen sich Severine Jegge (CVP), Thomas Schneider (FDP) und Angela Kaiser-Michel (parteilos) zur Wahl. Die Chancen sind intakt, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Dorfes die Frauen die Mehrheit im Gemeinderat inne haben könnten. Das sind die Kandidierenden: Severine Jegge (47): Personalfachfrau, machte die KV-Lehre auf der Gemeindeveraltung Oberrohrdorf; ist verheiratet und Mutter dreier Kinder im Teenageralter.

Angela Kaiser-Michel (3^6, parteilos): studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaft mit den Nebenfächern Betriebswirtschaftslehre und Politikwissenschaft an der Uni Zürich studierte und machte den Master in International Affairs and Governance an der Uni St. Gallen; verheiratet und Mutter zweier Kinder (2 und 4).

Thomas Schneider (58, FDP): Dipl. nat. ETH, Geophysiker, MAS ETHZ in Sicherheitspolitik und Krisenmanagement; verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern. Warum sollten die Oberrohrdorfer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gerade Sie in den Gemeinderat wählen?

Severine Jegge: Ich wohne mit meiner Familie seit 14 Jahren in Oberrohrdorf und bin seit fünf Jahren Mitglied der Schulpflege, wo ich zuerst für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war und seit drei Jahren das Ressort Personelles und Rechtsfragen sowie die Vertretung Tagesstrukturen Mikado inne habe. Ich kenne also die Arbeit in einer Behörde und bin es gewohnt, im Gremium zu diskutieren, Entscheide zu treffen und eine gemeinsam beschlossene Meinung gegen aussen zu vertreten. Zudem konnte ich wertvolle Erfahrungen in meinem Beruf als Personalfachfrau, als langjährige Fachexpertin Führung an den eidg. Industriemeister-Prüfungen und in meiner früheren Vorstands- und Kommissionstätigkeit in Wettingen sammeln. Als Mutter von drei Teenagern und Teilzeitangestellte verfüge ich über die notwendigen Ressourcen, um das Amt als Gemeinderätin mit Engagement auszuüben.

Angela-Kaiser-Michel: Viel Bekanntheit, Erfahrung und einen grossen Leistungsnachweis auf dem politischen Parkett mag ich nicht mitbringen. Dafür aber eine hohe Einsatzbereitschaft, eine gute Allgemeinbildung und die Fähigkeiten, interdisziplinär zu denken und mir neues Wissen schnell anzueignen. Projekte führe ich nicht nur sauber, sondern auch effizient zu Ende und in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn habe ich mich in diverse Fachbereiche wie Marketing, Unternehmensstrategie sowie Verkauf eingearbeitet. Liegt mir etwas am Herzen, setze ich mich mit meinem ganzen Wissen und meiner Energie dafür ein. So war es für mich auch keine Frage, meine beruflich spannende Führungsposition aufzugeben und mich meiner Familie zu widmen, solange die Kinder klein sind. Ich bin offen, geradlinig und weitsichtig sowie sensibel für die Anliegen und Sorgen meiner Mitmenschen. Meine Freunde und Familie bezeichnen mich als herzlich und reflektiert. Teamarbeit liegt mir und ich übernehme gerne Verantwortung. Wohlwissend, dass aufgrund meiner relativen Unbekanntheit meine Chancen gewählt zu werden klein sind, ist ein Sitz im Gemeinderat Oberrohrdorf mein erklärtes Ziel und meine Motivation umso grösser. Ich bin bereit, für unser Zuhause Zeit und Energie zu investieren, mich in neue Themenfelder und Fragestellungen gründlich einzuarbeiten und an einem Oberrohrdorf für alle Generationen hartnäckig dranzubleiben.