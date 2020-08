Kollision mit Gegenverkehr: Senior hantierte am Radio und geriet zu weit nach links

Ein 74-jähriger Schweizer fuhr am Dienstag gegen 13.20 Uhr mit seinem Mercedes-Benz auf der Oberstadtstrasse in Baden in Richtung Neuenhof. Gleichzeitig kam ihm ein Jeep, gelenkt von einem 73-jährigen Schweizer entgegen. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Autos. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, dürfte der Mercedes-Fahrer nach ersten Erkenntnissen zu weit nach links geraten sein, als er eine Manipulation am Autoradio vornahm.

Der Sachschaden dürfte zirka 40'000 Franken betragen. Der Jeep-Fahrer erlitt geringfügige Verletzungen. Die Kantonspolizei nahm dem 74-jährigen mutmasslichen Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab.

Die aktuellen Polizeibilder: