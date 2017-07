Anschauen, Füttern, Streicheln: So ungefähr lautet im Familienzentrum Karussell in Baden das Programm während der Veranstaltung «Kleintiere kommen auf Besuch». Erstmals haben Kinder hier die Möglichkeit Hühner, Kaninchen, Meerschweinchen und Co. hautnah zu erleben.

Einmal pro Woche erfahren sie während einer Stunde allerlei Wissenswertes über die Tiere. Diese Woche besuchten die Meerschweinchen Moca, Strubeli, Balu, Locco und Seraphin die Kinder. Ausnahmsweise als Überraschung kam Eselstute Kyra mit. Doch den herzigen Meersäuli konnte sie die Show nicht stehlen.

Zum Schluss erzählte Betriebsleiterin Kathie Wiederkehr eine Tiergeschichte. «Die Veranstaltung stösst bei den Familien und insbesondere den Kindern auf sehr grosses Interesse», sagt Wiederkehr. Weil in den Sommerferien viele Angebote für Kinder ausfallen, will Wiederkehr den Daheimgebliebenen eine Alternative oder besser etwas Abwechslung bieten. «Zudem stelle ich immer wieder fest, dass Kinder zwar Spiderman und die Minions kennen, aber nicht wissen, was ein Meerschweinchen ist», sagt sie.