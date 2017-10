Kl: Jo die Merkel, und dass jetzt d AfD in Bundestag inecho isch .

Si: … das sind doch die Nazi-Type?

Kl: Kei Nazi-Verglich, Herr Silberyse!

Si: Ou jo, suscht goht s mir no wie im Fricker. – Nei, Nochwehe han ich wäg de Badener Wahle.

Kl: Ah, will de Geri Müller scho als Stadtrat usegfuulet isch.

SI: Nei, will d Kohleri ine cho isch.

Kl: Aber Herr Silberyse, die bringt doch äntli früsche Wind in Stadtrat. Und: Wüssed Sie de Neuischt?

Si: Nei.

Kl: De siebte Stadtratssitz wott Bade künftig als Lehrstell uusschriibe. Also ich find das guet.

Si: Und die vo de AZ findet d Kohleri jetzt au guet ...

Kl: Wieso?

Si: ... nachdem sie es eisiitigs Inserat gmacht het. Jo klar, wenn die denn als Stadtamme bi jedem Entscheid wieder eis schaltet, um d Bevölkerig z frooge, was sie mache söll, denn schänkt das schön ii.

Kl: Jetzt höred Sie uf spöttle. Also mir händ ihri Videoboschafte eso guet gfalle.

Si: So?!

Kl: Sie, die het gseit, dass sie au als Frau Stadtamme de Andi no uf de Strooss würdi küsse.

Si: Vo mer uus chan sie ihm aus es Selfie schicke. – Nei, und jetzt will sie zu allem ane no Frau Stadtamme werde! Kei politischi Erfahrig, parteilos – mir wänd doch kei Wundertüte als Stadtamme! Also ich bin scho ehner für de Erich Obrischt.

Kl: De Obrischt? Ei Windfahne uf em Stadtturm langed für Bade!

Si: Windfahne? Jetzt werded Sie nid fräch gäg de Obrist!

Kl: Händ Sie dem sin Smartspider gseh? De isch jo sit de letschte Wahle vo links nach rächts überegrutscht.

Si: Smartspider! Das isch doch so en moderne Computer-Seich, wo jede chan manipuliere, wie n er will. De Obrischt isch ebe flexibel und het gmerkt, dass es im grüen-rote Stadtrat doch es bitzli meh Gwicht uf de rächte Siite bruchti.

Kl: Vo dem Gwicht han ich bis jetz no nüt gspürt. Emol sicher nid bim Entscheid, d Busrampe für d Velo uufztue. E so en Furzidee! Und bim Nordportal: eimol wott er em de Hahne zuedreihe, und dänn kräbst er wieder zrugg. – Wer unterstützt überhaupt de Obrischt?

Si: De Geri. Und de Obrist isch denn bi es paar alte FDP-ler ganz dick dinne. Dank dene isch er scho so gleitig in Stadtrot ine cho vor zwöi Johre.

Kl: Bi de Ammewahle hets aber chli meh Gägewind! – mit em Schneidi als Konkurränt.

Si: Aha, Sie stönd uf de Schneidi! Mer langed z Bern obe en Schneider-Ammann. Händ Sie gseh, wie de Obrist uf sim Wahlplakat zackig voruusmarschiert – dem macht Gägewind nüt uus! – De blosed de Schneidi grad um.

Kl: De Schneidi isch selber vo de Bloser-Clique, als Vizeamme haut ihn nid grad öppis um. Ned emol, dass de Obrist jetzt s Sekundarstufezentrum Burghalde wott abschüsse.

Si: De Obrischt het rächt. Für was bruuched mer für Badener Schüeler es so n es grosses Schuelhuus?

Kl: Dänk nid nur für d Badener Schüeler. Au für die vo Ennetbade, Birmischtorf und Ehredinge.

Si: Selled doch die bi sich diheime id Schuel goh. Mer müend z Bade spare, baschta!

Kl: jojo, kaputtspare sölled mir euis. Wo füehrt das ane? Aarau isch im Städte-Ranking scho lang vor Bade, und bald überholt euis no Wettige.

Si: Au z Wettige sind di guete Ziite verbii. Jetzt müends jo mit dem Stüürfuess ufe.

Kl: Mer müend das au, Herr Silberyse, und zwar acht Prozänt – bi dene viele Projekt: Schuelhusplatz, es paar Schuelhüser, wo s bruucht, Kurtheater.

Si: So es Affetheater um de Stürfuess bruucht s sicher nid. De cha mer ufetueh, wenn s denn nötig wird. Die selled zerscht emol lehre spare im Stadthuus.

Kl: Genau, de Torwächterdienscht chönted s abschaffe!

Si: Jetzt gönd Sie aber z wiit, Frau Klingelfuess, das empfind ich als en persönliche Aagriff.

Kl: So han ich s nid gmeint, Herr Silberyse. Vom er us cha mer de Torwächterdienscht au eifach uslagere – an e Privatfirma.

Si: Die sell denn mich aber gfälligscht au überneh.

Kl: Genau, und villicht übernimmt sie au no de Geri.

Si: De Geri?

Kl: De bruucht doch denn en Job, wenn er die zwöimol 135 000 Stutz duregloh het, wo n er no überchunnt.

Si: De Geri chann doch sini Firma wieder reaktiviere!

Kl: Goht nümme. Die isch jetzt archiviert.

Si: Wieso denn das?

Kl: Alles, was emol im Stadthuus gsi isch, chont is Stadtarchiv.

Si: I dem Fall chont au de Roger Hueber det ane. – Dass de jetzt ufhört im Stadtrot. Er isch doch no en Junge?

Kl: De isch scho am längschte im Stadtrot. – Er isch ebe en Chliine, drum meint mer, er sig no en Junge. Für ihn chunnt denn en rassige Junge ine, de Ramsy!