Kellerbrand im Schulhaus Lägern — Unterricht fällt aus

Kurz nach 16 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Brandes im Keller des Schulhauses Lägern in Wettingen alarmiert, wie die Gemeinde Wettingen mitteilt. Aufgrund des Brandes entwickelte sich Rauch, der sich in die oberen Stockwerke und die Schulzimmer ausbreitete. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Schule bereits evakuiert. Verletzte gab es keine. Eine Ambulanz wurde vorsorglich aufgeboten und war auf Platz. Der Brand ist mittlerweile gelöscht.



Das Schulhaus ist vorübergehend gesperrt. Die Brandursache ist unklar, Ermittlungen sind eingeleitet worden. Die Schule fällt im Schulkreis Dorf in den Schulhäusern Lägern und Sulperg am Freitag aus. Die Eltern werden am Freitagnachmittag per E-Mail über den Schulbetrieb ab Montag informiert.



Die Turnhallen Bifang und Zehntenhof sind vom Brandereignis nicht betroffen. Sie sind für den Turn- und Sportbetrieb normal zugänglich.