Das Areal soll wie folgt neu überbaut werden (siehe Bild oben): An der Bruggerstrasse ist ein Längsbau vorgesehen (A) und eine dazu senkrecht angeordnete Liegenschaft (B). In diesen beiden Gebäuden sind neben Wohnungen auch publikumsorientierte Nutzungen wie etwa Läden und Räume für Kinderbetreuung vorgesehen. Die übrigen Mehrfamilienhäuser (C bis H) sind als reine Wohnungsbauten geplant.

«Sinnvolle Innenentwicklung»

Weshalb blieb es um das Projekt lange still? «Seit der ersten Mitwirkung im Herbst 2014 wurde der Gestaltungsplan überarbeitet und dabei der Perimeter um 5244 Quadratmeter auf 10'559 erweitert», sagt Hugo Aerni, Projektleiter bei der Abteilung Planung und Bau der Stadt Baden.