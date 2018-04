Dafür nahm das KSB zwei Anleihen in der Höhe von je 150 Millionen Franken auf. Eine mit einer Laufzeit von 15 Jahren zu einem Zinssatz von 1,1 Prozent sowie eine 10-Jahres-Anleihe zu einem Zinssatz von 0,7 Prozent. „Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen. Wir haben ein viel grösseres Volumen erreicht als in unserem Businessplan vorgesehen“, lässt sich der KSB-Finanzchef Philippe Scheuzger in der Medienmitteilung zitieren.

Da KSB befindet sich vollumfänglich im Besitz des Kantons Aargau. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Spital einen Umsatz von 355 Millionen Franken, einen Betriebsgewinn von 38,7 Millionen Franken sowie eine EBITDA-Marge von 10,9 Prozent.

Diese Ergebnisse würden sich auch positiv auf das Rating auswirken, heisst es weiter in der Mitteilung. In Rating-Berichten sei dem Spital „eine sehr gute Bonität“ sowie „eine weit überdurchschnittliche Fähigkeit zur Zins- und Schuldentilgung“ attestiert worden.