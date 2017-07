Das Kantonsspital Baden hat als erstes Spital der Schweiz eine Studie lanciert, welche die Tätigkeit seiner Mitarbeiter haargenau analysiert. Dies berichtet das Regionaljournal Aargau-Solothurn von SRF. Noch nie sei der Alltag der Ärzte so genau erfasst worden, sagt Simon Frey, der die Studie am Kantonsspital Baden leitet, gegenüber SRF.

Die Untersuchung fokussiert sich auf die Assistenzärzte. Dabei stellte sich heraus, dass die Assistenzärzte nur gerade 90 Minuten pro Tag am Patientenbett verbringen. Den Rest des Tages verbringen sie vor allem mit administrativen Aufgaben: Patientenakten nachführen, Röntgenbilder anzufordern, Briefe an weiterbehandelnde Ärzte schreiben, etc.

Die Erkenntnisse der Studie sollen nun dazu genutzt werden, die Arbeitsabläufe am Kantonsspital Baden zu verbessern, sagt Frey gemäss SRF. Man sehe, dass man die Zeit für Administration und Informationsbeschaffung zum Teil an Personen delegieren könnte, die nicht ärztlich ausgebildet seien.

