Kantonsspital Baden noch nicht im Corona-Notbetrieb – intern wirft das Fragen auf

Keine Operationen mehr, die nicht dringend notwendig sind: Das war die klare Ansage des Bundesrats an die Spitäler, als am Montag die Notlage ausgerufen wurde. Sie sollen auf sogenannte Wahleingriffe und weitere verschiebbare Behandlungen verzichten, so die Vorgabe. Damit soll laut Erläuterung des Kantons vermieden werden, dass sich zum Beispiel in Wartezimmern unnötige Menschenansammlungen bilden. Zudem sollen keine Kapazitäten und Ressourcen gebunden werden, die potenziell zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Corona-Infektion benötigt werden. Dabei geht es um Personalressourcen, Infrastruktur, Heilmittel und medizinisches Verbrauchsmaterial.

Spital-CEO: «Kein Anlass, OP-Betrieb zu reduzieren»

Dennoch werden am Kantonsspital Baden (KSB) weiter «elektive» Operationen durchgeführt. Das geht aus internen Chat-Einträgen hervor, welche der AZ vorliegen. Darin schrieb Adrian Schmitter, der CEO des KSB, am Dienstag, das Spital sei weder «geldgeil» noch bewege man sich mit dieser Praxis in der Illegalität. «Sollte die Zahl der Corona-Patienten ansteigen, fahren wir den Krisenmodus sukzessive rauf respektive den Normalbetrieb runter», schrieb Schmitter. Dies wäre laut dem Spital-CEO innerhalb weniger Stunden möglich. Derzeit gebe es aber noch keinen Anlass, den OP-Betrieb herunterzufahren.