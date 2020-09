Kanton bestätigt Quarantäne für zwei Aargauer Schulklassen

Je drei Schüler und Schülerinnen aus zwei Klassen an der Bezirksschule Baden und an der Primarschule Unterentfelden wurden positiv auf Covid-19 getestet. Das wurde am Montag bekannt. Der Kantonsärztliche Dienst (KAD) ordnete daraufhin Quarantäne für alle Mitschülerinnen und Mitschüler der Infizierten an.

Nun bestätigt der KAD diesen Entscheid in einer Mitteilung und liefert ebenfalls die Begründung, weswegen der Fall von erkrankten Schülerinnen und Schülern in Wettingen nicht gleich gehandhabt wird. In Baden und in Unterentfelden seien Infektionsketten «unklar und auch das Klassenzimmer kann als Ansteckungsort nicht ausgeschlossen werden.» Deshalb habe der KAD entschieden, beide Klassen in Quarantäne zu setzen, auch wenn man weiterhin davon ausgehe, dass bei Kindern im Schulalter ein niedriges Risiko einer Virusübertragung besteht.

Andere Ausgangslage in Wettingen

Bei den Ansteckungen an der Kantonsschule Wettingen hätten Abklärungen ergeben, so schreibt der Kanton, dass der Mindestabstand in den Schulzimmern eingehalten worden war. Somit gehe man davon aus, dass sich die betroffenen Schülerinnen und Schüler ausserhalb der Schule angesteckt hätten. Es gäbe also keinen Grund, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in Qurantäne zu schicken. (mma)