Kampf um EM-Titel: Badener Boxer und einstiger Flüchtling erhält eine historische Chance

Schweizer Profiboxer fristen in der Regel ein Mauerblümchendasein. Kaum Aufmerksamkeit, keine Anerkennung und wenig Geld. Für einen könnte sich das zumindest ein bisschen ändern. Laut Pass heisst er Andranik Hakobyan, im Ring nennt er sich Ando Hakob. Der 31-Jährige aus Baden kämpft am 5. Dezember in Spanien um die Europameisterschaft. In Torrelavega trifft er auf den Lokalmatador Sergio Garcia (28). Der Spanier hat alle seine 32 Profikämpfe gewonnen. Die Bilanz des amtierenden Schweizer Meisters Ando Hakob: 14 Profi-Siege, 1 Niederlage, 2 Unentschieden.

Falls sein Coronatest negativ ausfällt, sitzt Hakob heute im Flugzeug nach Malaga. Die Reise, die im Normalfall zwei Stunden dauert, nimmt in Zeiten der Pandemie acht Stunden in Anspruch und führt mangels Direktflug über München. Doch lange und mühselige Reisen ist sich Hakob gewohnt. In Armenien in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, als Kind stundenlang auf den Äckern des grosselterlichen Bauernhofs schuftend, wagten seine Eltern und der damals siebenjährige Andranik die Flucht in den Westen.

Der Traum eines besseren Lebens wurde zur dreijährigen Odyssee durch halb Europa. Niemand wollte den Hakobyans Asyl gewähren – Deutschland nicht, Frankreich nicht, Spanien nicht. In der Schweiz landete die Familie in Genf, in Aarau und in einem tristen Zivilschutz-Bunker in Muri, ebenfalls mit geringen Chancen auf ein Bleiberecht. Der frustrierte Vater ­reagierte mit Gewalt gegen die eigene Familie. Er wurde ausgewiesen, Mutter und Kind erhielten den Schutzstatus. Heute wohnen sie in Baden.