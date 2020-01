Kampf gegen die Steuererhöhung: Eine IG fordert ein Nein zum Budget von der Stimmbevölkerung

In Wettingen formiert sich Widerstand gegen die geplante Steuererhöhung. Am Donnerstag wird eine parteiübergreifende Interessengemeinschaft eine Medienmitteilung verschicken. In dieser steht: «Die IG attraktives Wettingen fordert die rote Karte für die Wettinger Schuldenpolitik und ruft auf zum Budget-Nein am 9. Februar 2020!» An diesem Tag wird die Stimmbevölkerung über das Budget und damit die Steuererhöhung von 95 auf 100 Prozent abstimmen.

Die Initianten der IG sind die beiden Einwohnerräte Orun Palit (GLP) und Martin Fricker (SVP), der ehemalige Einwohner- und Grossrat Thomas Bodmer (SVP) sowie der Steuerexperte Andrea Bova (parteilos).

Die IG bezeichnet sich als Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern Wettingens, die in grosser Sorge über die Schuldenwirtschaft der Gemeinde sind.

«In der IG engagieren sich parteiunabhängige Personen ebenso wie Mitglieder von Ortsparteien gemeinsam dafür, dass Wettingen wieder ein attraktiver Ort zum Wohnen und Leben, Arbeiten und Steuernzahlen wird», heisst es in der Mitteilung.

Einwohnerrat sagte in der zweiten Runde Ja

Noch im Dezember hatte der Wettinger Einwohnerrat in einer zweiten Runde das überarbeitete Budget 2020 mit 35 Ja- zu 12 Nein-Stimmen gutgeheissen. Wettingen droht bis 2022 ein Schuldenberg von 150 Millionen Franken.

Der Gemeinderat und die Mehrheit des Einwohnerrates wollen vier Prozentpunkte der Steuererhöhung in den Schuldenabbau investieren. Gegen das Budget stimmten damals die SVP-Fraktion und Orun Palit, der von der Meinung seiner GLP-Parteikollegen abwich.

Gemäss Gemeindeordnung ist das Budget auch den Stimmberechtigten zu unterbreiten. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Steuerfuss angepasst wird. Diese Verpflichtung hat sich die Gemeinde vor Jahren auferlegt. Sie wäre nach kantonalem Recht nicht dazu gezwungen.