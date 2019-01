Die Anwohner der Birmenstorfer Quartierstrasse Hööndlerweg fordern vom Gemeinderat eine Reduktion der erlaubten Geschwindigkeit. Bisher gilt auf der Strasse Tempo 80. Die Anwohner wünschen sich eine Begegnungszone mit Tempo 20. Trottoirs gibt es hier keine, die Strasse liegt faktisch im Ausserortsbereich. Denn: Früher war der Hööndlerweg ein Feldweg ausserhalb des Siedlungsgebiets. Seit hier aber in den letzten Jahren neue Terrassenhäuser entstanden und einige junge Familien zugezogen sind, spielen auf dem zu einer Fahrstrasse ausgebauten Hööndlerweg auch immer wieder Kinder. Sie benutzen die Strasse etwa zum Velo- und zum Rollschuhfahren.

In der Interessengemeinschaft (IG) Hööndlerweg haben sich etwa drei Viertel der Haushalte an der Quartierstrasse zusammengetan. Sie fordern eine Begegnungszone mit Tempo 20 – oder zumindest eine Tempo-30-Zone. Das würde sich anbieten, zumal der Hööndlerweg eine Sackgasse ist. Und er ist ohnehin die einzige Quartierstrasse in Birmenstorf, auf der noch nicht Tempo 30 gilt. In einer Mitteilung der IG heisst es: «Mit dem Bezug der Überbauungen hat sich der Weg (ohne Trottoir) zu einer Gemischtverkehrsanlage entwickelt, mit unterschiedlichen Ansprüchen und Interessen.» Der Weg dient nicht zuletzt auch als offizielle Radverkehrsroute – hier verläuft die nationale Veloroute Nr. 5 von Romanshorn nach Lausanne.