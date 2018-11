Wenn man mit Stefan Konutgan in seinem Burgerrestaurant Manito ein Gespräch führen will, gestaltet sich das schwierig. Kaum ein Gast, den er nicht beim Namen kennt. Händeschütteln und ein kurzer Schwatz ist Pflicht. Konutgan ist Inhaber, Geschäftsführer und Gesicht von «Manito» am Schlossbergplatz in Baden. 2016 eröffnete er das Burgerrestaurant zusammen mit seinem Cousin Gorgis Konutgan. Zu diesem Zeitpunkt war Stefan Konutgan 26 Jahre alt. «Selbstständig bin ich aber schon, seit ich 22 Jahre alt bin», sagt er. Zuvor hatte er einen asiatischen Take-away in Dietikon geführt.

Aufgewachsen ist Konutgan in Gebenstorf in einer Gastrofamilie. Gelernt hat er Logistiker. Aber er wusste schon früh, dass er eines Tages selbstständig sein will. Nach der Berufslehre folgte ein Studium an der höheren Fachschule. Als Teil seines Betriebswirtschaftsstudiums entstand das Konzept für das Restaurant Manito.

Auf die Idee mit den Burgern kam er durch Zufall: «Ich war in einem Restaurant in Baden und bestellte einen Burger, wurde jedoch geschmacklich enttäuscht. Da fiel mir auf, dass genau das in Baden noch fehlt: ein qualitativer Burgerladen.» Konutgan ist kein Mann, der etwas dem Zufall überlasst: «Ich habe 96 verschiedene Burger ausprobiert, bevor unsere Speisekarte stand.» Die Leidenschaft für Burger ist ihm auch nach zwei Jahren im Geschäft nicht abhandengekommen: Er esse mindestens vier Mal pro Woche einen Burger in seinem Restaurant.

Was den Standort anbelangt, hatte er eine klare Vorstellung. «Ich wollte schon immer am Schlossbergplatz mein eigenes Lokal eröffnen.» Als er das erste Mal die ehemaligen Besitzer des Lokals am Schlossbergplatz kontaktierte, war er 23 Jahre alt. 2015 war es dann soweit. Die Crêperie Petit Blue schloss und Konutgan setzte sich gegen andere Interessenten durch. Er ist überzeugt, dass er dies seinem klaren Konzept zu verdanken hatte. Hat dieser Schritt Mut erfordert? «Auf der einen Seite schon. Aber auf der anderen Seite sage ich mir immer: Das Einzige, was ich zu verlieren habe, ist Geld. Die Hoffnung und der Wille kann mir niemand nehmen.»

Junges Team

Der Laden wurde umgebaut, alles von Konutgan, seinem Cousin und einem Freund. «Der Umbau dauerte zwar ein wenig länger, dafür war es genau das, was ich mir vorgestellt habe.» Mittlerweile hat er sechs Angestellte. Das Durchschnittsalter im Team liege bei etwa 26 Jahren und sei somit eines der jüngsten Gastro-Teams von Baden. «Ich bin sehr zufrieden damit, wie es momentan läuft.» Die Zutaten werden, wie im Konzept vorgesehen, alle von Lieferanten in der Region bezogen. Die Kartoffeln für die Pommes kommen von einem Bauern in Untersiggenthal und werden von Hand geschnitten. Auch das Fleisch und das Brot sind regional.

Im nächsten Jahr zügelt die Fast-Food-Kette McDonald’s an den Schlossbergplatz. Für Konutgan ist das kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil: «Wir freuen uns auf McDonald’s. Ich bin sicher, wir werden durch die erhöhte Laufkundschaft an Attraktivität gewinnen.» Konutgan gibt alles für seinen Beruf. Was er tagtäglich vorlebt, erwartet er auch von seinen Angestellten: «Wer als Gast zu uns kommt, soll sich hier gleich willkommen fühlen. Dafür muss sich jeder Mitarbeiter mit dem ‹Manito› identifizieren können.»