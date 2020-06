Jetzt kann der Sensationsfund besichtigt werden – womöglich eine einmalige Chance

Das rund 2000 Jahre alte Badebecken, das Mitte Mai auf dem Kurplatz entdeckt wurde, ist meist von einer Plane überdeckt. Ob es in Zukunft für die Bevölkerung zu sehen sein wird, ist unklar: FDP-Politiker haben zwar in einem Vorstoss gefordert, die Reste müssten in irgendeiner Form für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden. Doch aus rein archäologischer Sicht wäre die beste Lösung, den Fund im Boden zu belassen und beispielsweise mit Kies oder Sand zuzuschütten, wie Archäologin Andrea Schaer sagte.

Darum ist die Chance, die sich am 20. Juni bietet, womöglich einmalig: Der Sensationsfund im Bäderquartier kann am Nachmittag des offenen Bodens besichtigt werden. Die Kantonsarchäologie bietet interessierten Personen von 13 Uhr bis 17 Uhr gemeinsam mit der Kantonalen Denkmalpflege die Möglichkeit, die Fundstelle auf einer Führung zu besichtigen. Wegen der Corona-Pandemie gilt aber ein Schutzkonzept: Die Platzzahl auf den fünf Führungen ist auf je 25 Personen beschränkt. Die Teilnahme ist ausschliesslich auf Anmeldung möglich: Wer das Becken zu sehen bekommen will, muss sich via Online-Formular auf der Webseite des Kantons anmelden.

Historische Fotos des Bäderquartiers: