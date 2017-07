Klein und handlich

«Die Idee dazu kam mir schon vor einigen Jahren», erzählt Guérig. «Aber bis jetzt hatte ich noch keine Möglichkeit, sie umzusetzen.» Die wichtigste Voraussetzung: Der Grill soll klein und handlich sein. «Bei meinem ersten Entwurf hatte eine Bratwurst Platz. Jetzt soll er so weiterentwickelt werden, dass man zwei Steaks gleichzeitig darauf grillieren kann.» Er hebt den kleinen Grill hoch. «Weiter sollen hier an der Unterseite noch zwei Bügel hinkommen, damit der Taschengrill nicht auf dem Gras liegen und es entzünden kann.» Er nimmt die dazugehörige Grillzange und setzt sie mit zwei Handgriffen zusammen. «Und die Zange soll noch so verändert werden, dass sie leichter zusammenzusetzen ist.» Man merkt schnell: An Ideen mangelt es dem 35-Jährigen nicht.

Seine Pläne verwirklicht er am Computer. Produziert werden seine Entwürfe in der Blechfirma in Kleindöttigen, bei der er als Projektleiter angestellt ist. Er betont: «Der Schweizer Taschengrill steht noch ganz am Anfang. Die Grundlagen stehen, jetzt feile ich noch an den Details.» Das Patent für seinen Taschengrill hat er bereits angemeldet.

Keine Brandflecken

Einen Erfinder würde er sich aber nicht nennen. «Ich bin einfach jemand mit einer guten Idee», erklärt er. Er ist überzeugt, dass der Taschengrill auch in der breiten Öffentlichkeit Anklang findet. «Ich denke, vor allem Badis und Pärke werden den Taschengrill mögen, denn er verursacht keine Brandflecken im Gras.»

Via Crowdfunding will er seine Idee nun auf den Markt bringen. «Über einen Freund bin ich zur Crowdfundigseite Ideenkanal gekommen», erzählt Guérig. Dort kann man seine Ideen einreichen und bewerten lassen. Die besten Vorschläge kommen auf die Website, wo sie von Unternehmen und Privatpersonen unterstützt werden können.

Noch knapp eine Woche hat er Zeit, um sein Crowdfundingziel zu erreichen. Denn um mit der Produktion beginnen zu können, muss er mindestens 400 Bestellungen haben. «Erst ab einer gewissen Stückzahl lohnt es sich, den Taschengrill für die Produktion in Auftrag zu geben», erklärt Guérig.

Aber was, wenn er sein Ziel nicht erreichen sollte? «Ich hoffe natürlich, dass es klappt. Aber falls nicht, werde ich es weiterhin versuchen und in einem zweiten Anlauf vielleicht direkt auf die Unternehmen zugehen», überlegt er.

Priorität hat aber aktuell die Weiterentwicklung und Optimierung des Grills. «Es gibt noch einiges zu tun.»