Vor etwas mehr als zwei Monaten wurden in Baden die diesjährigen Umweltwochen unter dem Motto «starten statt warten» lanciert. Noch bis am 20. Januar 2020 widmen sich die Umweltwochen der Frage, was Nachhaltigkeit bedeutet. «Zentral ist die Frage, wie jeder Einzelne Ressourcen einsparen und welchen Beitrag er zum Klimaschutz leisten kann», sagt Barbara Finkenbrink, Projektleiterin der Umweltwochen, die von der Abteilung Stadtökologie organisiert werden. Ein wichtiges Element der Umweltwochen ist die wandernde Litfasssäule, auf der viele interessante, aber eben auch zum Nachdenken anregende Informationen angebracht sind. Etwa: Wenn alle Menschen so leben würden wie Schweizer, bräuchte es drei Erden. Oder: Jährlich werfen Frau und Herr Schweizer 2,3 Millionen Tonnen Esswaren weg, was pro Kopf rund einer Mahlzeit pro Tag entspricht. Vor allem aber sind auf der Info-Säule auch Alltagstipps enthalten. «Wer einen Beitrag für Nachhaltigkeit und Klimaschutz leisten will, muss nicht sein ganzes Leben umkrempeln», verdeutlicht Finkenbrink. Im Gegenteil: Oft liesse sich schon mit kleinen Veränderungen im Alltag etwas bewirken.

Die Projektleiterin betont, dass man mit den Umweltwochen jetzt nicht einfach auf den fahrenden Zug der aufkommenden Klimaschutz-Bewegung aufspringe. «Wir hatten das Thema eigentlich schon für letztes Jahr geplant, uns dann aber für den Klimaschutz als Ganzes entschieden.» Heute sei sie froh darum. «Erstens muss man erst einmal wissen, wie es um das Klima als Ganzes steht, ehe man über Nachhaltigkeit sprechen kann.» Zweitens habe ihr die aktuelle Diskussion und das Bewusstsein der Bevölkerung auch erlaubt, frecher und mutiger zu sein. So steht etwa als Tipp auf der Säule: «Für Renitente: Unnötige Verpackung einfach mal konsequent im Laden zurücklassen». Einen solchen Tipp zu geben, hätte sie sich vor ein, zwei Jahren wohl nicht getraut. «Heute bin ich überzeugt, dass es gerade bei einem solch wichtigen Anliegen einen Tick zivilen Ungehorsams braucht», sagt Finkenbrink. Gleichzeitig könne nur etwas bewirkt werden, wenn auch die Politik und die Wirtschaft bessere Rahmenbedingungen in Richtung Nachhaltigkeit schaffen. Abendessen aus «Abfällen» kochen Nebst der Info-Säule versucht die Stadtökologie das Thema Nachhaltigkeit mit Veranstaltungen an die Menschen zu tragen. So etwa am Mittwochabend mit der Aktion «Taste the Waste» auf dem «Triebgut». Die Betreiber des «Biolade» Baden, Seline Schöpfer und ihr Mann Michael, erklärten den Anwesenden, ab wann Lebensmittel weggeworfen werden müssen, wie Lebensmittelabfälle vermieden werden können und wie man abgelaufene Lebensmittel doch noch retten und feine Speisen daraus zubereiten kann. Auffällig: Es fanden sich nicht sehr viel Interessierte ein.