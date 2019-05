Der Hagelsturm der Region Baden ist längst passé – und doch erst ein Jahr her. Manche Passanten trauten ihren Augen kaum, als sie am 30. Mai 2018 das Naturereignis miterlebten. Eiswürfelgrosse Hagelkörner schlugen auf die Strassen der Limmatstadt nieder und tauchten sie in ein winterliches Weiss.

Am Bahnhof Baden suchten die Leute suchen Schutz unter dem Perrondach. Sogar unter dem Perrondach spannen die Menschen Regenschirme auf, um nicht von Hagel-Querschlägern, die am Zug abprallten, getroffen zu werden. Kurz vor 19 Uhr, als der zirka 20-minütige Hagelsturm vorüber war, hatten die Hagelkörner den Bahnhofsplatz und diverse Strassen in Baden unter sich begraben.