Jeder, der ab und zu im Traditionsbistro «Isebähnli» in Baden isst, weiss, wer Paula ist. Nach 17 Jahren im «Isebähnli» hat die Kellnerin am Samstag ihren letzten Arbeitstag. Sie geht in Pension. «Nicht, weil ich nicht mehr fit bin, ich kann meinen Job immer noch ausüben», betont sie. Nein, Paula Kuhn fand, dass mit 66 die Zeit gekommen sei, um sich auf sich selbst zu konzentrieren.

Paula ist Gastgeberin mit Leib und Seele, das merkt man. «Dass der Gast zufrieden ist, ist das Wichtigste für mich. Und hier im ‹Isebähnli› sind die Gäste immer zufrieden. Das ist einer der Gründe, wieso ich so gerne hier gearbeitet habe.» Paula, die ursprünglich aus dem St. Galler Dorf Schmerikon am Zürichsee kommt, machte nach ihrer Servicelehre die Wirteschule. Dort lernte sie auch ihren späteren Ehemann kennen.

Im Alter von 21 Jahren übernahm sie mit ihm zusammen das City Hotel in Wettingen. 16 Jahre lang führten sie es und lebten in dieser Zeit auch in der Wirtewohnung des Hotels. «Das war damals gang und gäbe.» Nach der Zeit im Hotel suchten sie nach etwas Kleinerem. Auch, um mehr Zeit für ihre beiden Kinder, Alexandra und Diego, zu haben. Sie wurden fündig und übernahmen den «Gugger» in Fislisbach.

Nach 13 Jahren im «Gugger» beschloss das Ehepaar, dass es Zeit war für eine Veränderung. Sie verkauften das Restaurant Gugger. Dem Gastgewerbe blieb Paula dann doch treu: René Felder vom «Isebähnli» fragte sie an, ob sie nicht im Bistro servieren möchte. Sie sagte zu – und habe es bis heute nicht bereut. «Ich würde in meinem Leben alles noch mal gleich machen.»