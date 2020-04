Inhaber von Wettinger Blumen und Pflanzengeschäft verabschieden sich für immer - doch der Laden bleibt

Die beiden 70-jährigen Eigentümer Paul Anderes und Walter Germann sind in Gesprächen mit Investoren und werden das Areal verkaufen. Die Coronakrise habe nichts mit ihrem Entschluss zu tun, sagte Germann zur «Limmatwelle». Sie hätten sich in den letzten fünf Jahren Gedanken über eine Nachfolge gemacht, einerseits wegen ihres Alters, andererseits wegen der hohen Investitionen, die bei den Liegenschaften hätten getätigt werden müssen. 1985 hatten die beiden das Blumengeschäft und die Gärtnerei Meier-Angst übernommen. Eine Verpachtung sei zur Diskussion gestanden: «Doch in dieser Branche bei so hohem Investitionsbedarf Geld zu verdienen, ist fast aussichtslos», so Germann. Vermutlich werden auf dem Areal nach dem Verkauf Wohnungen entstehen.

Nein, es werden keinne Wohnungen entstehen. Das Blumengeschäft bleibt.

Es wurde vonn Caroline Müller, Janine Dössegger und Walter Huber übernommen, die es ab dem 1. Juli 2020 nahtlos weiterführen. Der Laden schliesst also entgegen einem Zeitungsbericht vom 25. April nicht, wie die drei erklären. Der Firmenname lautet neu Lägere Blueme GmbH.

Die drei langjährigen Floristen hätten sich aus Freude am Beruf entschlossen, den "beliebten und populären" Blumenladen weiterzuführen. Die wollen sie mit "altbekannter Qualität, Kompetenz, Zuverlässigkeit und Kreativität". (az)