Mittagessen in der Kantine oder Fastfood am Bürotisch? Die Stadt Baden bietet neu eine informative Frischluft-Alternative zur herkömmlichen Mittagspause. In 45 Minuten kann man für 25 Franken eine Führung durch die ehemals «verbotene Stadt» geniessen; inklusive Lunch-Paket mit Moser-Sandwich, Apfel, Müller-Bier und Schoggistängeli. Stadtführer Fredy Hauser, der einst selber seine Lehre in der früheren BBC machte, erzählt Anekdoten und Geschichten zu den Schauplätzen der Industriegeschichte. So sei beispielsweise der heutige Trafoplatz früher ein Abstellplatz für Tausende von Velos der damaligen Arbeiter gewesen. «Und wehe man hat den Abstellplatz vom Chef erwischt; dann gabs Ärger», erzählt Hauser mit einem Schmunzeln. Während der 45-Minuten-Führung nimmt der Stadtführer seine Gäste mit auf einen Rundgang durch Baden Nord, vorbei am Glockenhäuschen, den stillgelegten Gleisen und dem Trafoplatz bis in die renovierte Trafohalle.