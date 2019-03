Bernhard Hollinger hat beim Departement des Inneren des Kantons Aargau eine Beschwerde eingereicht, dies auf Wunsch einiger Turgemer, wie er sagt. Hollinger ist überzeugt: «Die neue BNO ist gesetzeswidrig. Sie hat eine Entwertung zahlreicher Liegenschaften zur Folge, was Teilenteignungen gleichkommt.»

«Folgen sind schwerwiegend»

Hollinger kritisiert den Systemwechsel im Zusammenhang mit der Ausnützungsziffer, die bestimmt, wie dicht eine Parzelle bebaut werden darf. In der bisherigen BNO wurden Dach-, Attika und Untergeschoss bei der Ausnützungsziffer nicht miteinbezogen. «Künftig werden sie aber angerechnet, denn bei der neuen BNO wurde der entsprechende Paragraf 25 gestrichen. Die Folgen für die Eigentümer sind schwerwiegend», so Hollinger. «Die Grundstücke und Liegenschaften können schlechter genutzt werden als bisher.» Der Systemwechsel verhindere verdichtetes Bauen auf der ganzen Linie und widerspreche dem Raumplanungsgesetz, das 2013 an der Urne genehmigt wurde und die Zersiedelung bremsen soll. «Zwar wurde die Ausnützungsziffer in der neuen BNO für die meisten Zonen angehoben, weshalb man auf den ersten Blick glauben könnte, in Turgi werde verdichtetes Bauen ermöglicht.» Die Erhöhung der Ausnützungsziffer vermöge den Verlust durch die Streichung von Paragraf 25 jedoch nicht zu kompensieren. «Im Gegenteil: In Turgi wird Wohnfläche vernichtet, vor allem beim Umbau oder Aufstocken von bestehenden Liegenschaften, aber auch bei Neubauten», so Hollinger.

Ungenügende Informationen?

An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung hatte ein anderer Stimmbürger – einst Mitglied der Baukommission – bereits einen Antrag mit der Forderung gestellt, der Inhalt des Paragrafen 25 müsse auch in der neuen BNO wieder festgeschrieben werden. Doch der Vorschlag wurde abgelehnt. In seiner Beschwerde beim Kanton fordert Hollinger nun, die BNO müsse dem Turgemer Stimmvolk erneut zur Abstimmung vorgelegt werden – diesmal gesetzeskonform. «Am einfachsten wäre es, wenn der Paragraf 25 wieder in der BNO aufgenommen würde.»

Hollinger stört sich überdies daran, dass die Streichung des Paragrafen in der 20-seitigen Einladung der Gemeinde, die jeder Stimmbürger als Stimmausweise erhielt, nicht erwähnt worden war. «Die Gemeindeversammlung wurde ungenügend beziehungsweise falsch informiert.» Darüber hinaus sei die Anrechnung von Dach- und Kellergeschoss an die Ausnützungsziffer nicht zeitgemäss: «Ich habe eine Umfrage bei allen 25 Gemeinden des Bezirks gemacht. Nur noch drei Gemeinden rechnen diese Geschosse teilweise an, alle anderen haben diese Regelung abgeschafft.»

Er habe nach der Gemeindeversammlung Kontakt mit vielen Bürgerinnen und Bürgern gehabt und sich überlegt, das Referendum zu ergreifen. «Doch ich habe als Dorfarzt besseres zu tun, als Unterschriften zu sammeln, und darum eine Beschwerde eingereicht.» Er hoffe, dass der Gemeinderat selber das Referendum ergreife und die neue BNO noch einmal vorlege. «Dann würde ich die Beschwerde beim Kanton zurückziehen, und auch eine mögliche Sammelklage wegen Teilenteignung wäre vom Tisch.» Der Gemeinderat habe nicht böswillig gehandelt, ist Hollinger überzeugt: «Ich gehe davon aus, dass er nicht wusste, was er tat, und womöglich von der externen Firma schlecht beraten wurde. Aber er trägt die Verantwortung und sollte nun handeln.»