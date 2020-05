In Rio de Janeiro platzte der Traum – Gemeinderätin kehrt früher als geplant ins Amt zurück

Erst seit Kurzem hat Barbara Voser wieder festen Boden unter den Füssen. Zuvor durchlebte die Oberrohrdorfer Gemeinderätin turbulente Wochen. Zusammen mit ihrem Mann stach sie Anfang Januar mit dem Kreuzfahrtschiff «MS Insignia» in See. Ursprünglich geplant war eine 180-tägige Reise einmal rund um den Erdball, für welche die Vorsteherin des Finanz-Ressorts um eine Auszeit ersucht hatte. Erreicht haben Voss und ihr Mann aufgrund der Coronakrise letztlich aber nur ein paar Destinationen in Zentral- und Südamerika.

Bereits früh bekamen die Passagiere den Ernst der Lage zu spüren. Mehrmals wurde die Reiseroute geändert. Schnell war das geplante Andocken in China kein Thema mehr. Mit der prekärer werdenden Lage mussten gar sämtliche Aufenthalte im asiatischen Raum gestrichen werden. Stattdessen wurde in kurzer Zeit eine neue Route via Australien geplant. «Die Reederei hat immer sehr zügig auf die Situation reagiert und dementsprechend die Route angepasst», sagt Voser.

Doch irgendwann half alle noch so gute Planung nicht mehr weiter. In Rio de Janeiro war auf einmal Schluss. Immer mehr Häfen wurden dichtgemacht, eine Weiterreise verunmöglicht. In Absprache mit anderen Kreuzfahrtgesellschaften entschied sich «Oceania Cruises» dazu, die Reise abzubrechen. Auch wenn die Stimmung vor Ort nie von Angst geprägt war, machten sich einige der insgesamt 680 Passagiere schon zuvor Gedanken über eine Heimreise. Anders war dies bei Voser und ihrem Ehemann. «Natürlich haben wir das Ganze mitverfolgt. Aber wir haben uns auf dem Schiff stets sicher gefühlt. Es ist der beste Ort, an dem man in so einem Moment sein kann», sagt sie. So brachen am Tag der Abreise dann auch alle Dämme. Auf einmal platzte der lange gehegte Traum. «Es sind bei allen Passagieren Tränen geflossen. Man ist auf engem Raum beisammen und wächst schnell zusammen. Auf diese Weise teilt man auch die Enttäuschung miteinander», so die FDP-Politikerin.