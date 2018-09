Nach fünf Jahren Bauzeit hat die Rehaklinik Bellikon diesen Sommer den Betrieb im Neubau und in den erneuerten Räumlichkeiten aufgenommen. Aber nicht nur darum beginnt eine neue Zeitrechnung: Die auf Unfallrehabilitation spezialisierte Klinik hat seit 1. Juli mit Gianni Roberto Rossi (50) auch einen neuen CEO.

Der gebürtige Luganese empfängt mit einem kräftigen Händedruck und einem Espresso in der Klinik-Cafeteria Vista Coffee & Lounge. Er macht einen zufriedenen Eindruck. Und tatsächlich: «Ich habe mich in der Rehaklinik Bellikon sehr gut eingelebt», erzählt Rossi in akzentfreiem Schweizerdeutsch. Hier habe er ein Team vorgefunden, das wie eine grosse Familie sei.

Gianni Rossi bringt viel Erfahrung mit: Er war 21 Jahre lang CEO der Clinica Hildebrand in Brissago TI. Die Klinik am Lago Maggiore ist eines der führenden Kompetenzzentren für Rehabilitation in der Schweiz und auf neurologische sowie muskuloskelettale Reha spezialisiert. «Die Zeit in Brissago war toll», sagt er. Doch nach so vielen Jahren sei der Moment für eine neue berufliche Herausforderung gekommen. «Ich freue mich sehr, dass ich meine Erfahrung nun in der Unfallrehabilitation einbringen kann», sagt Rossi, der über einen Abschluss als Executive Master in Business Administration der Universität Zürich, einen Master in Innovation und Management sowie einen Doktortitel verfügt.