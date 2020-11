In der Migros in Baden gibt’s nun auch Hörgeräte – was Ihnen die Filiale sonst noch zu bieten hat

Nach rund zwei Monaten Umbauzeit eröffnet heute Donnerstag die Filiale im Badener Metro­shop. «Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf die Eröffnung», sagt Marktleiter Mathias Wolf. Es ist eine spezielle Wiedereröffnung: Erstens wegen Corona, was heisst, dass Schutzkonzepte umgesetzt werden müssen. Die Mitarbeitenden sind angewiesen, darauf zu achten, dass der Abstand gewährleistet ist und alles regelmässig desinfiziert wird.

Die Eröffnung ist aus einem weiteren Grund speziell: In der Filiale in Baden kommt es zu einer Premiere. Mit der neuen Tochter Misenso steigt der orangene Riese ins lukrative Geschäft mit Hörgeräten ein. Im unteren Stock steht das Optik- und Hörakustik-Fachgeschäft. Nebst professioneller Beratung bietet das Fachgeschäft ein grosses Sortiment an Kontaktlinsen, Markenbrillen, Sonnenbrillen und modernen Hörgeräten. Zudem können Sehtests und Hörgeräte-Simulatoren gebucht werden.