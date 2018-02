Seit Herbst 2016 betreibt der Kantonale Sozialdienst (KSD) auf dem Gheid-Areal in Mellingen eine Unterkunft für Asylsuchende. Darin wohnen derzeit 18 Personen. Ursprünglich hatte der KSD geplant, bis zu 70 Asylsuchende unterzubringen. «Im Einvernehmen mit dem Kanton haben wir die Zahl aber auf 40 reduzieren können, was ganz in unserem Sinne ist», sagte Mellingens Bauverwalter Emanuele Soldati. Die Zahl entspricht der Anzahl Wohnplätze, die der Gemeinderat in den 1960er- und 1970er-Jahren für die dazumal auf dem Gheid-Areal arbeitenden und lebenden Fremdarbeiter bewilligte.

Aufgrund der vorgesehenen intensiven Umnutzung hat der Gemeinderat ein Baugesuch verlangt. Dieses wurde von der Bischof + Neuhaus AG als Eigentümerin sowie Bauherrin eingereicht und lag bis zum 6. Februar öffentlich auf. Wie die Gemeinde nun mitteilt, sind innert Frist zwei Einsprachen gegen das Bauvorhaben eingegangen.