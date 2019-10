In Bellikon hiess es am Samstag: «Fussball für alle»

Letzten Samstag konnten sich fussballbegeisterte Menschen mit Handicap am Fussballturnier «Football for all» messen. Der Event hat Tradition und steht für die Integration durch Sport nach einem Unfall oder einer Krankheit.

Während «Football for all» in den letzten sechs Jahren in der Sporthalle Burkertsmatt in Widen stattfand, ist die Rehaklinik Bellikon zum ersten Mal nach ihrem Um- und Neubau erneut Gastgeberin des Turniers. Zusammen mit der Klinik bilden PluSPort Behindertensport Schweiz und AFV-Präsident Luigi Ponte das Organisationskomitee. Während eines spannenden Turniertages kickten Mannschaften, deren Mitglieder Handicaps aufweisen, gegeneinander.

Ein Höhepunkt für alle Teilnehmenden war das Promispiel, bei welchem unter der Leitung von Luigi Ponte diverse Persönlichkeiten aus der Fussballszene zusammen mit körperbehinderten Spielern und Mitarbeitenden der Rehaklinik Bellikon in der Halle aufliefen.