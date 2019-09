Zuerst wird die falsche Leiche aufgebahrt, dann kommt das geheime Doppelleben des Verstorbenen ans Licht: Eigentlich wünscht sich Daniel eine würdevolle Trauerfeier für seinen Vater Erwin Utzinger, doch seine Verwandten sabotieren die Feier permanent. Die missglückte Beerdigung endet im Chaos.

«Sterben für Anfänger» heisst die neueste Produktion der Bühne Wehntal. Als Vorlage dient die rabenschwarze, gleichnamige Filmkomödie (Originaltitel: «Death at a Funeral»). Regie führte im Original der als «Muppets-Schöpfer» bekannte Frank Oz.

Das Drehbuch schrieb Dean Craig. Die englische Komödie erhielt mehrere internationale Auszeichnungen, unter anderem den Publikumspreis am Filmfestival 2007 in Locarno. «Es ist ein temporeiches bitter-böses Stück mit schwärzestem Humor, wie es nur die Engländer in einem Film oder auf der Bühne inszenieren können», sagt Katrin Brunner, Präsidentin des Niederweninger Amateurtheaters.