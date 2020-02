Ihr Sohn kam mit einem Herzfehler zur Welt: «Kindern sieht man nicht an, dass die herzkrank sind»

Hypoplastisches Linksherzsyndrom: Stefanie Steiner aus Oberrohrdorf konnte sich bis zur 19. Woche ihrer Schwangerschaft nicht viel unter diesem medizinischen Fachbegriff vorstellen. Doch bei einer vorgeburtlichen Untersuchung wurden sie und ihr Mann Rolf damit konfrontiert.

Der Grund: Bei ihrem ungeborenen Kind wurde ein schwerer Herzfehler entdeckt. Das Neugeborene würde ohne medizinische Versorgung und Operation kurze Zeit nach der Geburt sterben. Ein Hypoplastisches Linksherzsyndrom bedeutet nämlich, dass die linke Herzkammer funktionsunfähig ist.

Es folgten weitere Abklärungen in der Kinderkardiologie. Und dann die Frage, ob sie unter diesen Umständen lieber die Schwangerschaft abbrechen möchte. In Fällen wie diesen ist ein legaler Abbruch bis zur 26. Woche möglich. Für Stefanie Steiner war diese Option kein Thema. Denn heute haben Menschen mit einem «Linksherz» bedeutend bessere Lebenschancen als früher. Im August 2012 kam Nael im Universitätsspital in Zürich zur Welt.

Mit drei Jahren bereits drei Operationen

Schon an seinem neunten Lebenstag wurde der Säugling zum ersten Mal operiert. Zwar kann Naels Herzfehler niemals behoben werden. Aber durch das Anlegen einer sogenannten Fontan-Zirkulation kann der Blutkreislauf so umgeleitet werden, dass sich das sauerstoffarme und -reiche Blut nicht mehr durchmischen. Die Methode wurde vom französischen Chirurgen Francis Fontan entwickelt.

«Wir haben darauf vertraut, dass es klappt», sagt die 38-jährige Steiner. Die Operationen sind immer auch mit Risiken verbunden. Nael hatte bei jedem Eingriff lebensgefährliche Komplikationen, doch auch die weiteren chirurgischen Eingriffe im Alter von dreieinhalb Monaten und mit drei Jahren verliefen erfolgreich.