Ab 2022 soll die Limmattalbahn, de facto ein Tram, von Altstetten ZH über Schlieren und Dietikon zum Bahnhof Killwangen-Spreitenbach fahren. Doch geht es nach den Plänen der Aargauer Regierung, ist in Killwangen-Spreitenbach nicht Endstation.

Das Trassee soll vielmehr vom Bahnhof Killwangen-Spreitenbach über Neuenhof und eine neue Limmatquerung zum Wohnschwerpunkt Tägerhard-Ost im Osten von Wettingen führen. Von dort würde es weiter durch das Zentrum von Wettingen, über die Hochbrücke und den Schlossbergtunnel zum Bahnhof Baden gehen.

Die Gemeinden Baden, Wettingen und Neuenhof begrüssen diese Pläne. Doch nicht alle Neuenhofer mögen auf das Loblied über die geplante Bahn durch ihr Dorf einstimmen. Ortsbürger Toni Benz, er war auch Mitglied der IG wohnliches Neuenhof, lässt seinem Ärger in einem Schreiben an die Redaktion freien Lauf. «Wir Neuenhofer wollen keine Limmattalbahn», so Benz.

Das sei nicht zuletzt bei den zahlreichen Foren rund um die Revision der Bau- und Nutzungsordnung deutlich zum Ausdruck gekommen. «Trotzdem hält der Gemeinderat an der geplanten Linienführung fest. Das finde ich nicht gut», sagt Benz.

Neuenhof sei heute mit dem Bus und der S-Bahn optimal erschlossen ist, die Limmattalbahn brauche es schlicht nicht. «Zudem würde die Bahn mit ihren zwei Gleisen in der Mitte der Zürcherstrasse geführt und dadurch das Dorf in zwei Teile zerschneiden»

Dabei habe man mit der neuen Bau- und Nutzungsordnung neu eine Zentrumszone vorgesehen, welche die Gemeinde weiter zusammenführen soll. «Mit der Durchfahrt der Limmattalbahn erreichen wir aber genau das Gegenteil», kritisiert Benz.

Zu gefährlich, zu wenig Platz

Ortsbürger Benz sieht weitere Nachteile: «Mit der Bahn steigt die Unfallgefahr, wie auch Erfahrung mit der Glattalbahn zeigen. Weiter steigt der Lärmpegel, womit die Wohnqualität beeinträchtigt wird.» Nebst inhaltlichen Vorbehalten ortet Benz aber auch ganz praktische Probleme bei der Realisierung.

«Die Weiterfahrt über die Limmatstrasse ist aus Platzgründen ohnehin nicht realistisch. Vor allem das Gewerbe, aber auch der motorisierte Individualverkehr wären massiv eingeschränkt.» Man müsse sich im Klaren sein, dass man hier nicht von einem Tram spreche, sondern von einer Bahn mit eigenem Trassee und eigenen Randabschlüssen.