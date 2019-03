Ist das Cédric Wermuth, der gerade an uns vorbeiläuft? Nein, es ist SVP-Ständeratskandidat Hansjörg Knecht, der sich für die AZ zum Narren macht und eine Maske seines SP-Konkurrenten überzieht. Als Narr ist er an diesem Sonntag in guter Gesellschaft: Der Fasnachtspräsident von Würenlingen hat zum Umzug geladen – und Tausende sind seinem Ruf gefolgt. Unter dem Motto «Mer lönd d’Chele im Dorf» feierte das Eichledorf seine sechstägige Fasnacht, die sich heuer bereits zum 51. Mal jährt. An das Sprichwort hielt sich allerdings keiner der Umzugsteilnehmer: Kein Aufwand wurde gescheut, um dem Besucher vorzuführen, warum es sich lohnt, an diesem Tag nach Würenlingen zu pilgern.

Teilnehmer aus dem Breitenquartier zeigten mit beeindruckenden Wagenkompositionen, die sie dem 40-jährigen Jubiläum des Actionstreifens «Mad Max» widmeten, dass Fasnacht nicht immer farbenfroh sein muss. Unter dem Motto «Mit Hörner besch de Börner» nahmen Keller und Meier's Kinder die Hornkuh-Initiative aufs Korn. Die Chäppelibööge feierten 50 Jahre Mondlandung mit einer gigantischen Rakete, die sich nur mit viel Geschick über die engen Dorfstrassen manövrieren liess. Doch nicht nur internationale und nationale Themen fanden ihren Weg unter die 38 Sujets. So mokierte sich die Reederei AG über die neuen WCs des Dorfkindergartens: «Aussen Prunk – innen Stunk» war an vorbeirollenden Toilettenkabinen zu lesen. Doch Vorsicht: Wer sich auf das vermeintlich stille – wirklich ziemlich schäbig wirkende – Örtchen wagte, wurde mit einem Konfettibläser gequält. Überhaupt haben Konfettischeue an dieser Fasnacht nichts verloren: Rund 1,4 Tonnen der bunten Papierschnipsel liessen die Fasnachtsgruppen über die Köpfe der Besucher rieseln.