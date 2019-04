Eine Mehrheit der Bundeshausfraktion will schwule und lesbische Paare nicht mehr diskriminieren und lehnt laut «Sonntagszeitung» den ursprünglichen Initiativtext mittlerweile ab. «Es war falsch, den Ehebegriff in der Initiative zu eng zu fassen», sagte etwa Ständerat Konrad Graber aus Luzern. 2016 hatte das Volk die Heiratsstrafe-Initiative hauchdünn abgelehnt – darin war die Ehe als «Lebensgemeinschaft von Mann und Frau» umschrieben. Das Bundesgericht erklärte die Volksabstimmung vergangene Woche für ungültig, weil der Bund mit falschen Zahlen informiert hatte. Deswegen wird derzeit wieder über die Haltung der Partei zum Ehe-Begriff diskutiert.

Und dies nicht nur in der nationalen Politik: Auch lokale CVP-Vertreterinnen und -Vertreter machen sich Gedanken zur Definition des Ehe-Begriffs. Sarah Wiederkehr, Fraktionspräsidentin der CVP im Badener Einwohnerrat: «Für mich steht ausser Frage, dass alle Menschen dieselben Rechte haben sollen. Es gibt für mich keinen Grund, eine Ehe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen abzulehnen.» Sie gehöre in gesellschaftlichen Fragen dem liberalen Teil der CVP an, sagt Wiederkehr. Neben der Ehe für alle plädiert sie auch beim Thema der Adoption für eine Änderung der Gesetzeslage. «Ich verstehe nicht, warum homosexuelle im Gegensatz zu heterosexuellen Paaren keine Kinder adoptieren sollten.»

Wiederkehr begrüsst es, dass bei der CVP-Bundeshausfraktion eine Diskussion um die Ehe für alle geführt wird.