Passiert wäre es beinahe schon im Frühling 2014: Weil der Stadtrat dem Tessiner Architekten Mario Botta den Bau einer Kuppel auf dem Verenahof-Geviert untersagte, überlegte sich der Stararchitekt, beim Projekt auszusteigen. Doch einer Delegation der Stiftung «Gesundheitsförderung Bad Zurzach+Baden» gelang es, Botta für das Projekt einer Präventionsklinik umzustimmen. Doch auch ohne Kuppel stellten sich dem Architekten weitere Herausforderungen. So wurde er von Stadt und Denkmalpflege angehalten, der Geschichte des Gebäudes – von 1846 bis 2002 war es ein Hotel – Rechnung zu tragen und insbesondere den historischen Elefantensaal zu erhalten.

Aus diesem Grund wurde mit der Villa Nova Architekten AG denn auch ein Spezialist beigezogen. Das Architekturbüro aus Basel ist auf die Sanierung und den Erhalt historischer und denkmalgeschützter Gebäude spezialisiert und hat in der Zwischenzeit das Klinikprojekt im Verenahof-Geviert übernommen. «Das Büro von Mario Botta konzentriert sich derweil auf das geplante Thermalbad und das angrenzende Wohn- und Ärztehaus», sagt Marc Bertschinger, verantwortlich für die Kommunikation und die Marktentwicklung bei der Stiftung.

Wintergarten beim Kurplatz

Mit dem Wechsel des Architektur-Büros erfährt das Projekt einige bedeutende Änderungen. Die wichtigste: Die historischen Strukturen und Räume sollen so weit als möglich erhalten bleiben. «Wir wollen uns an diesem fantastischen historischen Bestand orientieren», sagt Architekt und Villa-Nova-Geschäftsführer Christian Lang, der mit seinem Büro schon für die Sanierung des Grand Hotel «Les Trois Rois» in Basel und andere historische Bauten vor allem in Basel verantwortlich zeichnete. «Prunkstück wird der Elefantensaal sein, der auch für gesellschaftliche Anlässe wie etwa Tagungen, Seminare oder Feste gemietet werden kann», sagt Lang. Natürlich sei man sich bewusst, dass es eine grosse Herausforderung sei, einen solchen Saal zu betreiben, ohne dass der Klinikbetrieb gestört werde, ergänzt Bertschinger. Dafür soll unter anderem ein separater Zugang mit Lift sorgen.