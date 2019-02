Vor etwas mehr als vier Jahren habe ich an dieser Stelle meine erste Kolumne verfasst und bemängelt, dass die Cafés in Baden diesen Namen nicht verdient haben. Es sollte ein Schuss vor den Bug von «Moser» und «Himmel» sein. Die Zustimmung war damals gross, geändert hat sich nichts.

Schade: Die Rettung in letzter Sekunde gelang nicht durch junge, innovative Gastronominnen oder Gastronomen. Die Zeit für etwas Neues war zu knapp, das Vertrauen nicht vorhanden. Mit der Bäckerei «Frei» hat ein weiteres «Traditionshaus» aus der Region den «Himmel» übernommen. Ich kenne andere «Frei»-Filialen und befürchte schwer, dass sich wenig ändert.

Vielleicht träume ich zu gross. Vielleicht dichte ich Baden dieses Grossstadtflair an, das wir nicht haben. Ich wünschte mir am «Himmel»-Standort nämlich ein nettes Kaffeehaus, in dem Baristas ihre Arbeit verrichten, die diesen Namen auch verdienen und Kaffee würdigen.

In meiner perfekten Café-Welt würde sogar das Brot vor Ort produziert und nicht in einer «Top-Produktionsstätte» (Zitat Inhaber Dominik Frei) in Nussbaumen, auch wenn ich dafür etwas tiefer in die Tasche greifen müsste. Das Interieur dürfte auch auf Wiener Kaffeehaus oder Pariser Bistro getrimmt werden und nicht auf evangelisches Gemeindehaus oder Jahrtausendwende-Ikea-Design-Kitsch.