Am vergangenen Montag spielte das Hildegunn-Øiseth-Quartett im Speisebistro Isebähnli anlässlich eines Modern-Jazz-Konzertes des Vereins Jazz in Baden. Das Quartett aus dem norwegischen Trondheim befindet sich auf einer kleinen Tournee durch die Schweiz und Deutschland – mit dem Badener Konzert als Auftakt.

In der Besetzung gibt sich die Gruppe traditionell: Hildegunn Øiseth (Trompete, Goat Horn), Espen Berg (Piano), Magne Thormodsæter (Bass), Per Oddvar Johansen (Schlagzeug).

Die Musik dagegen war kaum das, was man – jazzgerecht gewohnt – von dieser Zusammensetzung erwartete, also Trompeterin mit Begleittrio. Vielmehr entpuppte sich das Quartett als ein regelrecht grosses Kollektiv, das warmherzige, weit gefächerte, stimmungsvolle, beinahe orchestrale Musik darbot. Es waren dies Eigenkompositionen der Gruppe, ihrer jüngsten CD «Time Is Coming» entnommen.