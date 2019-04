Seit der Gründung 1998 hat sich «Hier und Jetzt» zu den führenden Verlagen für Sachbücher zur Schweizer Geschichte gemausert. Seinen Sitz hatte das Unternehmen stets in Baden, zuerst in Dättwil, seit bald vier Jahren an der Kronengasse in der Altstadt. Übernächsten Sommer jedoch wird der Verlag, der unter anderem die «Badener Neujahrsblätter» herausgibt, die Stadt in Richtung Zürich verlassen. Entsprechende Gerüchte machten die vergangenen Tage die Runde, Mitinhaber und Geschäftsführer Bruno Meier bestätigt auf Anfrage: «Es stimmt, wir werden im Juni 2020 nach Zürich gehen.»

Lücke in Zürich füllen

Für den Wegzug gebe es mehrere Gründe. «Wir haben unser Team verschlankt, teilweise outgesourct, und sind nun in zu grossen Büros», erklärt Historiker Meier. Ein kleineres Büro liesse sich zwar gewiss auch in Baden finden. «Jedoch bieten sich für uns in Zürich gleich in mehrfacher Hinsicht Gelegenheiten, die wir nutzen möchten.» Der Schritt mache aus rein betriebsorganisatorischen Gründen Sinn – die neuen Büros beim Bahnhof Enge sind kleiner, dafür ist die Miete tiefer als momentan. Hinzu komme, dass der Verlag bezüglich Eigentümerschaft und Mitarbeitern stets einen starken, zwischendurch auch mehrheitlichen Zürcher Anteil gehabt habe. «Die Mehrheit unserer sechs Angestellten wird einen kürzeren Arbeitsweg haben. Und Mitinhaberin Denise Schmid stammt ebenfalls aus Zürich.» Eine Rolle für den Standort-Entscheid spielte auch der Wegzug des Hauptkonkurrenten, des Verlages NZZ Libro, aus Zürich in Richtung Basel zu Schwabe. Zürich sei darum bezüglich historischer Sachbuchverlage quasi verwaist – diese Lücke möchte «Hier und Jetzt» mehr als bisher füllen.