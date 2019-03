Das Hilton Garden Inn Zurich Limmattal öffnet heute Donnerstag im Kreuzäcker-Quartier in Spreitenbach seine Pforten für die ersten Gäste. Es ist das erste Hilton-Hotel im Kanton Aargau. Es verfügt über 114 Gästezimmer, 2 Suiten, 12 Eventräume, einen Fitnessraum, eine Gartenterrasse und ein unterirdisches Parking. Das Gastronomie-Angebot umfasst ein Restaurant mit 90 Plätzen, eine Bar-und-Cigar-Lounge sowie eine Aussenterrasse. Es schafft in Spreitenbach 40 neue Vollzeitstellen.

"Das Hilton Garden Inn in Spreitenbach ist ein Schmuckstück mit urbanem Flair und herzlichem Ambiente. Zusammen mit meinen Mitarbeitenden freue ich mich, unsere Gäste nun endlich hier willkommen zu heissen", wird General-Manager Thomas Steidle in einer Mitteilung zitiert. Steidle leitete zuvor während knapp 16 Jahren das Arte Hotel und Konferenzzentrum in Olten.

Die Eröffnung war ursprünglich für Herbst 2017 geplant. Grund für die Verzögerung waren Anpassungen und Verbesserungen des Haustechnik-Konzeptes sowie Anpassungen in der Ausbauplanung. (mwa)

