Das Gstühl ist in Baden ein bekannter Begriff. Nach ihm ist auch die neue Bebauung zwischen Brugger- und Stadtturmstrasse benannt, wo früher noch die «Seerose» stand. Hinter der Häuserzeile Stadtturmstrasse, dort wo die verkehrsbelastete Bruggerstrasse durchführt, war nämlich früher ein weiter Platz. Bei schönem Wetter flatterten hier die zum Trocknen aufgehängten Betttücher der fleissigen Hausfrauen. Zur Rütistrasse hin stand die imposante Scheune der Bauverwaltung. Auf dem monatlichen Viehmarkt brüllten die Kühe und quietschten die Ferkel.

Wenn in der Stadt Baden ein Haus gebaut wurde, schnitten die Zimmerleute auf diesem, vom Verkehr ungestörten Platz die Balken und Pfetten zu. Bevor die Hauswände mit einem Dach versehen wurden, stellten die Handwerker hier den hölzernen Dachstuhl zusammen, um darauf, wieder in Einzelteile zerlegt, den Neubau mit einem Gstühl zu versehen. Dem Dachdecker blieb dann noch das Legen der Dachziegel. Stühle wurden erst viel später, in der Schreinerei Burger, zusammengeleimt.

An diesem Platz befanden sich mehrere Handwerker, so eine Schuhmacherei und die Kleiderfabrik. In der Nähe, am Hahnrainweg, war auch die einstige Badener Giesserei Heimgartner domiziliert, auf Stadtgebiet stösst man heute noch auf Schachtdeckel der «Giesserei Baden». Mit dem neuen Eisenbahntunnel und der grossen Verkehrssanierung Anfang der 1960er-Jahre wurde das Ortsbild beim Gstühl einschneidend verändert.

