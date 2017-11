Besonders euphorisch ging es am Stammtisch zu und her. Dicht gedrängt sassen dort die gestandenen Männer, die bereits vor gut 30 Jahren in der «Täfern» mit einem Bier angestossen hatten. Mittendrin: der Regierungsrat und ehemalige Badener Stadtammann Stephan Attiger. «Hier haben wir uns jeweils am Freitag nach dem Schaffen getroffen», erzählt Attiger. «… und sind bis am Sonntag geblieben!», fügt Reto Friedli, der Bruder von Wirt Markus Friedli, hinzu. Und schon verfällt die Runde wieder in herzhaftes Gelächter. «Wir lachen jetzt, aber im Hinterkopf sitzt schon die Wehmut», gibt Jürg Renold zu. Der Stammtisch werde fehlen.