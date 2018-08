Es war heiss in den letzten Wochen in der Stadt Baden. Und in den nächsten Jahren dürfte es noch heisser werden. Besonders gut spürt man die Hitze in der Innenstadt, wo viele Flächen mit Asphalt versiegelt sind. Man stelle sich nur einmal in der Sommersonne auf den Schlossbergplatz: Von unten brennt hier die Hitze fast genauso heiss wie von oben. Genau darum geht es jetzt in den Badener Umweltwochen, die am Freitag eröffnet wurden und die noch bis zum 31. August dauern.

Unter dem Motto «Stadt macht Klima» finden in den kommenden drei Wochen zahlreiche Veranstaltungen statt. Zum wiederholten Mal ist auch die Gemeinde Ennetbaden dabei. Höhepunkte der Aktionswochen sind etwa der Stadtrundgang «Barfuss durch Baden» (am 19. August), das Architekturforum «Grüne Fassaden» (am 23. August) oder das Wasserfest in Ennetbaden (am 25. August).