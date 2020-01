Heimatschutz-Geschäftsführer: «Die perfekte Wakkerpreis-Gemeinde gibt es nicht»

Dieser Versuchung nicht nachzugeben, zeugt von Weitsicht. Und genau das ist auch unser Anspruch an den Wakkerpreis: Gemeinden auszuzeichnen, die einen Trend erkannt haben und Themen besetzen, die in zehn oder zwanzig Jahren ganz selbstverständlich sind.

Doch, sollte es, ist es aber oft nicht. Gerade in einer Stadt wie Baden, die sich in einer stark wachsenden Region befindet, ist die Versuchung gross, dem Siedlungsdruck nachzugeben. Man darf nicht vergessen. Das Freihalten von Flächen hat auch ihren Preis, respektive es wird auf viel wirtschaftliches Potenzial verzichtet.

Was bedeutet der Wakkerpreis für die Stadt Baden?

Der Preis ist auch eine Verpflichtung, es noch besser zu machen. Gerade in der Stadt Baden und in der Region herrscht zurzeit eine grosse Dynamik. Und mit dem Verkehrskonzept Oase und der angedachten Weiterführung der Limmattalbahn von Killwangen nach Baden kommt es zu vielen spannenden verkehrs- und siedlungstechnischen Diskussionen in Zukunft. Baden hat vieles richtig gemacht in den letzten Jahren. Doch ausruhen auf den Lorbeeren des Wakkerpreises kann sich die Stadt nicht.

Martin Rupf