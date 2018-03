Die Handballer des STV Baden feierten in der Nationalliga B ihren 10. Sieg in Folge. Im Heimspiel gegen die SG GS/Kadetten Espoirs SH resultierte ein knapper, aber absolut verdienter 31:29-Sieg.

Dass der Sieg am Ende so knapp ausfallen würde, hätten die zahlreich erschienenen Zuschauer in der Aue am Anfang wohl nicht gedacht, lag «Städtli» doch schnell einmal mit 6:2 in Führung und zur Pause immer noch mit 17:12 vorne.

Doch weil die Gäste bis zum Schluss kämpften – und sich Städtli-Spieler Philipp Seitle einen «Jahrhundert»-Fehlschuss leistete -, wurde es nochmals spannend. Immerhin sorgte Seitle mit seinem Fehlwurf nochmals für richtig Stimmung in der Halle.