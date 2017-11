Gesucht: Zwischenlösungen

Weil lediglich ein kleiner Teil vom sogenannten Hausbock befallen ist, stehe ein Abbruch und Neubau des knapp 60-jährigen Hallendaches nicht zur Debatte. Stattdessen soll nun der morsche Balken während sechs bis acht Wochen restauriert werden. «Für die Sanierung planen wir Kosten von etwa 50 000 bis 70 000 Franken ein», sagt Koller. Im Idealfall werde die Mehrzweckhalle Anfang 2018 wieder geöffnet. Diejenigen, die unmittelbar auf die Nutzung der Halle angewiesen sind, müssen sich bis dahin nach Ausweichmöglichkeiten umsehen. Als erste und naheste Alternative für die Sportvereine dient laut Koller die Doppelturnhalle in Untersiggenthal. Möglich sei allenfalls, auch Sporthallen in umliegenden Gemeinden, wie das Goeasy in Station-Siggenthal, zu belegen. Über das weitere Vorgehen wird am Mittwoch in einer Koordinationssitzung zwischen Gemeinderat und allen Betroffenen entschieden.

Marlène Koller hält fest, dass die Schliessung der Mehrzweckhalle besonders für die Schule eine Herausforderung darstellt: «Den ganzen Tag über finden dort Turnlektionen statt. Im Gegensatz zu den Trainings der Vereine ist es schwieriger, diese weiter weg zu verlegen.» Erschwerend hinzu komme, dass neben der Turnhalle die angrenzende Schulküche und die Werkräume wegen Sicherheitsbedenken zurzeit nicht genutzt werden können. «Die Turnstunden können auch draussen stattfinden, für die Kochschule und das Werken geht das nicht», sagt Koller. Die Schule sei jedoch darum besorgt, rasch geeignete Ersatzorte zu finden.

Konsequenzen hat die Schliessung auch für den Sport- und Turnverein Untersiggenthal, der gezwungen war, seine Turnervorstellungen vom 24. bis zum 27. November abzusagen. Präsident Renzo Balcon bedauert den Schritt: «Wir haben uns nach möglichen Standorten in der Umgebung umgeschaut, konnten aber nichts finden. Schweren Herzens mussten wir uns für die Absage entscheiden.» Die nächsten Turnervorstellungen sollen planmässig Ende November 2018 stattfinden – in der sanierten Mehrzweckhalle.