Seit 2. Juli ist das Hallenbad Tägerhard in Wettingen wegen Revisionsarbeiten geschlossen. Nun ist klar, dass es nicht wie geplant am 14. Juli wiedereröffnet werden kann. Der Grund: Bei einer Sicherheitsüberprüfung in diesen Tagen hat sich herausgestellt, dass die Spannfedern aus Federstahl der Deckenaufhängung sehr stark verrostet sind.

«Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Federn brechen und die Decke in Teilen herunterzufallen droht», teilte der Gemeinderat am Freitag mit. Das Schwimmbecken bleibt deshalb auch nach Abschluss der Revisionsarbeiten geschlossen.

«Seit zehn Jahren lassen wir regelmässig den Zustand der heruntergehängten Decke analysieren», sagt Gemeindeammann Roland Kuster (CVP). Im letzten Jahr habe man den Bescheid bekommen, dass bauliche Massnahmen im 2018 nötig würden. «Nun hat sich gezeigt, dass wir bereits jetzt den Schwimmerbereich sichern müssten, um den Betrieb weiterhin gewährleisten zu können», sagt Kuster. Weil aber die Gesamtsanierung im Mai 2018 ansteht, habe der Gemeinderat entschieden, den Empfehlungen der zuständigen Kontrolleure zu folgen und das Becken vorzeitig zu schliessen.