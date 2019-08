Pascal Rudolf sitzt in der Lounge vor dem Restaurant Piazza in Baden. Vor ihm stehen zwei Getränke. «Ich brauche die Erfrischung», sagt er und nimmt ein paar kräftige Schlucke von seinem Eistee. Dann kratzt er sich am Arm und zeigt auf einen blauen Fleck. «Vom Fussball.» Nebst zahlreichen anderen Hobbys und Jobs findet er auch noch Zeit zum Kicken.

Hauptberuflich arbeitet der 33-Jährige als Banker, ab August unterrichtet er zeitweise an der Handelsschule in Baden. Der Untersiggenthaler engagiert sich aber auch fleissig in der Feuerwehr und für die FDP. Im Herbst kandidiert er zudem für den Nationalrat bei den Jungfreisinnigen. «Einzig der Bezug zur Kultur fehlt mir etwas», überlegt er. «Aber würde mich jemand an eine Vernissage einladen, würde ich nicht Nein sagen.»